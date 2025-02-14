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天降橫禍…澳門鄧家4代7人遊台 路過被砸

聯合報／ 記者趙容萱黃寅陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（右）到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕（右）到中港澄清醫院探視傷者並說明案情。記者黃寅/攝影

澳門鄧姓一家四代七人遊台中，遇上新光三越氣爆二死五傷，八十五歲老太太不知兒子、媳婦傷重不治，台中市盧秀燕探望時，以粵語詢問「我兒子知道我在醫院嗎」？盧市長不忍告知實情，令人鼻酸。

鄧家台灣遊最年長的是曾姓老太太，她由五十六歲兒子、五十八歲盧姓媳婦、卅歲及廿四歲孫子、卅一歲葉姓孫媳及兩歲曾孫女陪同，昨天上午路過新光三越百貨公司門口，遭遇氣爆意外。

敵不住強大衝擊力的建材，從十二樓往一樓落下，鄧家七人中有六人被砸中，老太太的兒子當場被砸死、兒媳送醫不治，她頭部外傷及左肱骨骨折，廿四歲孫子頭部及顏面撕裂傷，分別由救護車送醫。

兩歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，有生命危險，其父母顧不得自己也受到手、腳擦傷，急攔計程車送醫，之後轉送中國醫藥大學附設醫院，因腦部有血塊、瀰漫性出血，緊急進行開顱手術搶救，仍在加護病房觀察。

老太太送醫後情緒穩定，只會講廣東話的她，在市長盧秀燕探視時，透過香港人、林新醫院加護病房主任吳卓擎翻譯描述一家狀況，當問起「兒子知不知道我在醫院」時，盧秀燕不忍心告訴其家族成員傷亡情況，僅告知市府會對傷者照顧，並協助善後。

老太太廿四歲的孫子說，一家人坐公車準備去吃鼎泰豐，下車後走人行道路過新光三越門口時突然被重物、玻璃砸中，措手不及根本來不及保護其他人，他臉部就受傷、手骨折倒在地上，環顧四周只有兄嫂沒大礙，其他人都倒地不起。

他說，家族旅遊到台中第四天，原準備今天離台，計畫已久要到大遠百鼎泰豐吃午餐，不料天降橫禍。

台中市 救護車 新光三越氣爆 盧秀燕

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