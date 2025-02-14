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電焊氣爆？通常威力沒那麼大

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／彰化報導
台中新光三越發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

新光三越台中店氣爆釀死傷，中市消防局初判為瓦斯氣爆，但欣中天然氣公司聲明，現場已拆表、封管，也無火煙燃燒。肇因為何？專家分析，如果非天然氣外洩，最有可能的是電焊氧乙炔氣爆，但通常爆炸威力不會那麼大，應進一步清查現場有無其他易爆物品。

中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁說，氣爆四大要素為氣體外洩、不通風環境、濃度累積到一定程度、火源，電焊作業、靜電放電、電氣設備短路、瓦斯熱水器或爐具點火都會引爆，施工期間為預防燃氣爆炸，燃氣監測與火源管控至關重要。

何岫璁說，新光三越美食街氣爆，即使非天然氣管線或塞頭漏氣，但不能排除現場有瓦斯鋼瓶、瓦斯爐具漏氣等；電焊切割氧乙炔可能是氣爆原因之一，但通常威力沒那麼大，應找出氣體洩漏來源。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺表示，依天然氣公司聲明內容，若氣爆現場無燃燒痕跡，使用檢測儀器也沒有瓦斯外洩，氣爆肇因可能是現場電焊引起的。

周中祺說，電焊切割使用氧乙炔，若氣體外洩，電焊火花會引起氣爆，過去曾發生工廠電焊嚴重氣爆，因工廠內存放許多氣體，百貨公司相對單純，現場是否有易爆物品？應調查廠商進場施工前填寫的表單，是否攜帶易燃物品？若管理嚴謹，應不難查出來。

天然氣管線封管後，管內殘氣會引發氣爆嗎？何岫璁說，若整層樓天然氣管線關閉，管內殘留天然氣引發大空間氣爆的可能性不大，若空間小蓄積濃度高比較有可能，但事後偵測無法證明現場沒天然氣洩漏。

他說，這次氣爆樓層為十二樓，不屬於法規限定的十六層樓、樓高五十公尺以上，應設瓦斯漏氣火警自動警報設備的範圍，建議有天然氣管線的樓層就應設置。

台中市 新光三越氣爆

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