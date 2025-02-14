快跑！爆炸震耳欲聾 現場「像恐攻轟炸」

「漆黑中突然傳來爆炸聲，感到一陣晃動後粉塵瀰漫，逃生門被強大氣流炸開…」摸黑逃生的觀眾，心有餘悸說，好像親臨災難片現場；一名女子全身發抖哭喊著，走出電梯就爆炸，太可怕了，不知道會有多少人死傷。

新光三越台中店十二樓美食街昨天近午氣爆，台中市政府離氣爆現場不到三百公尺，市長盧秀燕明顯感受到震動，第一時間在首長群組詢問「地震」？消防局隨即回報「疑似氣爆」，盧立刻趕往現場。

在台灣大道停等紅燈的汽機車駕駛還原意外經過，只聽到轟的一聲，感覺地面強烈震動，數十公尺外的高樓牆面鋼板、強化玻璃、磚塊等建材伴隨著煙霧飛出，猶如土石流散落地面，「大樓好像被炸彈炸過，破了個大洞」。

高姓男子慶幸躲過一劫。他說，他載女友到百貨公司一樓專櫃上班後，搭手扶梯上十一樓超商買早餐，抵達十樓、準備轉往十一樓時，爆炸巨響傳來，他趕緊掉頭往下狂奔。「各樓層的人都衝向手扶梯往樓下逃」，女友服務的專櫃旁電梯被震歪，他找到女友相擁逃出。

一名卅多歲櫃姐，原也打算上十一樓買早午餐，忽然想到三樓飲料買一送一，先在三樓停留，還沒走到飲料攤就發生氣爆事件，她說，聽到「轟」的一聲還以為是大地震，伴隨著玻璃掉落、此起彼落尖叫聲，隨著「快跑」的提醒聲逃出大樓，發現門口處有很多人被掉落的建材砸傷哀號，「沒想到買一送一活動救自己一命」。

氣爆地點在十二樓施工區，波及十樓商場天花板塌陷，輕隔間牆板破損。記者黃仲裕／攝影

「爆炸聲震耳欲聾，耳膜都快震破了，提在手上、花了十多萬購買的專櫃化妝與保養品，當機立斷全部拋棄；逃命要緊。」廿歲洪姓女子說，當時她在七樓，聽到巨響、聞到異味，想都不想地往逃生梯狂奔，雖然踩著高跟鞋，但從七樓逃到一樓只花了廿幾秒，「丟掉戰利品很心疼，但錢再賺就有了，有人在意外中受傷送命，我能活下來已很幸運」。

新光三越大樓多個樓層面目全非，十二樓美食街排油煙管路被炸毀散落，電線垂吊半空中，天花板多處破洞，地面都是灰燼與板材碎片；搜救人員說，整層樓像被砲彈轟炸過，完全看不出原貌，可以想像爆炸的猛烈。附近住戶說，百貨公司多個樓層窗戶被爆開，隔壁的大遠百玻璃也遭波及，「好像恐怖攻擊，太可怕了」。