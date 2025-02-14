台中新光三越氣爆 全台百貨業全面啟動安檢

台中新光三越百貨昨（13）日發生氣爆事故，全台百貨指標業者啟動大安檢。對此，全台百貨業者包括新光三越、遠百（2903）、微風、Global Mall等均表示，將啟動全面安檢，以確保營運場所安全。

台中新光三越發生氣爆意外，也波及鄰居台中大遠百。台中大遠百表示，因與新光三越比鄰，因此靠近新光三越一側有小部分玻璃碎裂，但無損建築結構安全與正常營業。近期也會加強公共安全，包括全面檢視館內設施，確保結構安全無虞，並強化工安管理。

針對工安議題，Global Mall表示，各店皆落實定期巡視天然氣供氣設備安全，且定期落實排煙管清潔，同時商場瓦斯管線皆有設置總遮斷閥及分樓層遮斷閥，且所有廚房及餐廳也設有瓦斯漏氣偵測器、瓦斯遮斷閥，層層落實。