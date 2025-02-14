新光三越案善後 公共意外責任險可理賠

經濟日報／ 記者戴玉翔楊筱筠廖珮君／台北報導
台中新光三越氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）表示，善後列為第一優先。（中央社）
台中新光三越氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）表示，善後列為第一優先。（中央社）

台中新光三越昨（13）日發生嚴重氣爆造成四死31傷，據了解，其商業火險由四家產險公司共保，其中新光產物承保比重為70%，另外三家則為國泰產、明台產和泰安產各占10％；公共意外責任險則由新光產物獨家承保。

依照台中市政府規定，公共意外責任險保險期間總保險金額最低門檻為4,800萬元，涵蓋每一人身體傷亡300萬元、每一事故身體傷亡3,000萬元、每一事故財產損失300萬元。

對此新光產物昨日表示，對公司營運無重大影響。

產險業者分析，這次事件除商業火險、公共意外責任險外，若是由施工造成，則須釐清主次承包商，以及施工廠商是否有投保工程險，同時，由於傷亡人員不同，啟動理賠條款也不同，若傷亡為百貨公司員工，就會啟動雇主責任險，若傷亡為百貨客人，則需以第三人責任險理賠，還需了解傷亡民眾是否有承保任何意外傷害相關保險。後續將由保險公司啟動調查，理算過後進行理賠。

依規定，符合條件的營業處所，必須強制投保公共意外責任險，最低保額則依據各縣市規定而有不同。根據台中市規定，公共意外責任險保險期間總保險金額最低門檻為4,800萬元，涵蓋每一人身體傷亡300萬元、每一事故身體傷亡3,000萬元、每一事故財產損失300萬元。

據了解，台中新光三越百貨商業火險由四家產險公司共保，公共意外責任險則是由新光產物獨家承保。火險主要是承保百貨公司的自有資產，而公共意外責任險主要保障第三人死傷、財損。


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