新光三越氣爆 水電工支援4天遇劫 雙手燙傷插管送加護病房

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林新醫院副院長黃永鎮說明，11名傷患送林新醫院的情況。記者趙容萱／攝影
林新醫院副院長黃永鎮說明，11名傷患送林新醫院的情況。記者趙容萱／攝影

台中新光三越百貨12樓氣爆，在11樓施工的39歲黃姓水電工，因工班承接工期20天的改裝工程，隨工班從高雄北上施工才4天就遇氣爆，親友看到新聞狂叩黃男，但黃男沒接電話，後來才發現他因嗆傷插管，雙手燒燙傷送加護病房。

林新醫院副院長黃永鎮說，共11名傷患送林新醫院，有3人因燒燙傷、嗆傷住進加護病房，其中39歲黃姓水電工嗆傷嚴重已插管治療，6人骨折住院，另有2人傷勢輕微經處置後返家。

一名在10樓專櫃工作的員工表示，當時聽到轟天巨響，震動位置大約就是那裏，隨後就聽到館內廣播疏散，一群人從安全梯走下來。

親友表示，黃姓水電工隨工班從高雄到台中新光三越百貨施工，裝潢工程工期為20天，黃姓水電工才做4天，就遇到氣爆，親友看到新聞後嚇壞了，擔心出事，連忙狂叩黃男，黃男卻一直沒接電話，後來到醫院，才得知他雙手燒燙傷、插管，送加護病房治療。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆追疏失 警漏夜詢問12名工人送地檢

影／新光三越氣爆 兩位樓管僅巡視不負責監工遭橫禍

台中新光三越氣爆釀死傷 屏東縣府明聯合稽查百貨商場

有聞到瓦斯味！台中新光三越氣爆釀4死 現場工人這樣說

相關新聞

保險專家：身分不同將使公責險無法涵蓋全部罹難者理賠

新光三越氣爆事件已成為最受國人矚目的焦點，尤其是4位罹難者能否順利獲得理賠也受到矚目，但事情恐怕不簡單，專精公共意外責任...

新光三越氣爆4死...工人帶傷赴地檢署複訊 釐清有無過失

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，目前已造成4人死亡、31人輕重傷，檢警就現場工人、業者約詢20人到案說明，台中地檢署...

防範新光三越氣爆重演 新竹市府聯合稽查百貨商場

台中市新光三越百貨氣爆意外震驚全國，新竹市代理市長邱臣遠也指示市府啟動因應措施，並要求相關局處針對竹市百貨公司、大賣場及...

新光三越氣爆 水電工支援4天遇劫 雙手燙傷插管送加護病房

台中新光三越百貨12樓氣爆，在11樓施工的39歲黃姓水電工，因工班承接工期20天的改裝工程，隨工班從高雄北上施工才4天就...

路過遇劫…新光三越氣爆澳門遊客2死 陸委會：家屬14日來台

台中新光三越今（13）日發生氣爆意外，造成澳門籍遊客一家7口2死5傷。陸委會13日晚間表示，傷亡者之澳門家屬將於明日搭機...

台中新光三越氣爆追疏失 警漏夜詢問12名工人送地檢

台中市新光三越百貨在昨早發生瓦斯氣爆意外，釀4死30傷悲劇，台中地檢署指派主任檢察官、多名檢察官組成專案小組調查，據查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。