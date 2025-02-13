新光三越氣爆 水電工支援4天遇劫 雙手燙傷插管送加護病房
台中新光三越百貨12樓氣爆，在11樓施工的39歲黃姓水電工，因工班承接工期20天的改裝工程，隨工班從高雄北上施工才4天就遇氣爆，親友看到新聞狂叩黃男，但黃男沒接電話，後來才發現他因嗆傷插管，雙手燒燙傷送加護病房。
林新醫院副院長黃永鎮說，共11名傷患送林新醫院，有3人因燒燙傷、嗆傷住進加護病房，其中39歲黃姓水電工嗆傷嚴重已插管治療，6人骨折住院，另有2人傷勢輕微經處置後返家。
一名在10樓專櫃工作的員工表示，當時聽到轟天巨響，震動位置大約就是那裏，隨後就聽到館內廣播疏散，一群人從安全梯走下來。
親友表示，黃姓水電工隨工班從高雄到台中新光三越百貨施工，裝潢工程工期為20天，黃姓水電工才做4天，就遇到氣爆，親友看到新聞後嚇壞了，擔心出事，連忙狂叩黃男，黃男卻一直沒接電話，後來到醫院，才得知他雙手燒燙傷、插管，送加護病房治療。
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