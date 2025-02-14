台中新光三越氣爆無限期停業 意外事故造成4死、至少31人傷

新光三越台中店封閉施工的12樓美食街昨（13）日近午發生氣爆，釀四死、至少31人輕重傷。台中市長盧秀燕表示，勒令新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。

中市消防局初判為瓦斯氣爆釀災，疑為工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。

新光三越總經理吳昕陽昨天在第一時間赴台中坐鎮指揮，他強調「非常震驚、傷痛」，將積極配合市政府、消防局、檢調單位完成事故原因鑑定，另外該公司也採取更多的安全指揮措施，新光三越都會全力配合；對四位罹難者家屬各提供100萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，也會派員趕赴醫院探視傷者並提供慰問金。

台中新光三越百貨發生氣爆事件震驚全台，賴清德總統表示，衛福部積極協調醫療資源，提供傷者最好救護；行政院表示，院長卓榮泰已指示內政部消防署調度救援人力，並請相關單位盡速釐清事故發生原因。

中市府表示，市府未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，違反建築法將開罰最高30萬元，建築結構雖無立即危險，但仍勒令無限期停業；另依違反消防法、職安法等規定，總計將開罰120萬元。台中檢警也已通知施工人員、欣中瓦斯、新光三越等業者，暫以「證人」身分到案釐清事發經過。

這起意外發生在昨天上午11時33分，遠在300公尺外市府辦公的台中市長盧秀燕也明顯感受到震動與爆炸。新光三越11、12樓外牆爆破，多樓層天花板、牆面被炸破，電梯被震歪，滿目瘡痍。

中市消防局長孫福佑說，工人分別在11、12樓施工，進行切割、搬運器材等工作，工人說有聞到瓦斯味，初步懷疑是瓦斯氣爆導致。他說，爆炸點在12樓，外傳有人從高樓被炸飛出去或粉塵引發爆炸都非事實。

新光三越台中店位於台中市最精華區的台灣大道、惠來路口，主打精品，因業態齊全、營業面積大，14年來蟬聯百貨店王，更是首家單店業績破200億元的商場，即使去年景氣不佳仍創下258億元史上最高業績，領先排名第二、業績237億元的台北101。根據市府去年公告土地現值，新光三越所在地每坪新台幣236萬元，蟬聯台中地王。



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