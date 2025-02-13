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路過遇劫…新光三越氣爆澳門遊客2死 陸委會：家屬14日來台

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
台中新光三越今（13）日發生氣爆意外，造成澳門籍遊客一家7口2死5傷。陸委會13日晚間表示，傷亡者之澳門家屬將於明日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求，全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。聯合報系資料照
台中新光三越今（13）日發生氣爆意外，造成澳門籍遊客一家7口2死5傷。陸委會13日晚間表示，傷亡者之澳門家屬將於明日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求，全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。聯合報系資料照

台中新光三越今（13）日發生氣爆意外，造成澳門籍遊客一家7口2死5傷。陸委會13日晚間表示，傷亡者之澳門家屬將於明日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求，全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。

陸委會13日晚間透過書面表示，對於這起不幸事件，我們感到非常心痛，本會已於第一時間依台澳官方聯繫機制通報澳府，同時派員探視、慰問傷者，並協請院方在醫療上全力協處醫治。

陸委會表示，據了解，傷亡者之澳門家屬將於明（14）日搭機來台，本會已與當事人建立聯繫管道，政府相關機關將依家屬需求全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。

陸委會副主委梁文傑13日下午在例行記者會上表示，陸委會的港澳處已經派人到台中關心和了解，如果有任何需要，會積極提供必要協助。陸委會也透過台澳聯繫管道通報澳門政府，如果家屬要來台灣，會提供協助。他補充指，澳門現在沒有駐台辦事處，陸委會是透過我駐澳門辦事處，跟澳門方面聯繫。

根據澳門政府官網，澳門行政長官岑浩輝高度關注此次氣爆事件，對澳門死者家屬致以深切慰問，已指示相關部門全力協助傷者和死者家屬。旅遊危機協助小組13日晚已隨澳門紅十字會前往台灣，為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。

澳門1家7口到台中旅遊，路過新光三越時遇氣爆，家族中的阿公遭爆裂物砸中當場死亡未送醫，阿嬤OHCA（到院前心肺功能停止）到院搶救不治。另外一名2歲兒童，由媽媽坐計程車直接帶到醫院急診，到醫院後插管，目前有嚴重頭部外傷跟肺部挫傷，已轉院到中國醫藥大學附設醫院。此外，還有一位叔叔是臉部擦傷。

台中市 新光三越氣爆 梁文傑 澳門 陸委會

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