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疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

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台中新光三越氣爆追疏失 警漏夜詢問12名工人送地檢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中新光三越氣爆案，警方詢問12名施工工人後，今晚移送台中地檢署訊問。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越氣爆案，警方詢問12名施工工人後，今晚移送台中地檢署訊問。記者陳宏睿／翻攝

台中市新光三越百貨在昨早發生瓦斯氣爆意外，釀4死30傷悲劇，台中地檢署指派主任檢察官、多名檢察官組成專案小組調查，據查，現場施工的工班達數十人，警方已漏夜通知20餘人在偵查隊警詢，目前有12人詢畢後，移送台中地檢署訊問，不排除以公共危險、過失致死罪方向偵辦。

據查，在台中新光三越施工的工人為數不少，部分仍受傷就醫中，警方已通知其中20餘名工人，以證人身分接受警詢，今晚9時許，有12名工人在詢畢後，移送台中地檢署，由檢察官訊問，釐清是否涉及疏失而釀禍。

台中新光三越今早發生氣爆，商場的10樓至12樓都受到氣爆影響，滿目瘡痍，裝潢版材碎裂一地、天花板塌陷變形，台中市長盧秀燕今主持災害應變中心會議提及，案發原因需交由檢方調查，不過台中市消防局初步排除是粉塵燃燒釀禍，判斷是氣爆釀禍，且現場工人曾「聞到瓦斯味」。

台中市消防局長孫福佑表示，火調科人員在今天案發後，前往現場調查，而現場工人有向火調科回報，「現場有聞到瓦斯味」，也初步判定，此案屬於瓦斯氣爆意外，非外傳的粉塵燃燒釀禍。

孫福佑指出，今天在新光三越施工的工人，有在11樓、12樓進行櫃位調整的施工，爆炸起點是12樓，現場工人有進行切割管線、搬運器材的動作，另外有媒體報導，現場疑因粉塵引發，需予以澄清，已經排除，認定是氣爆釀禍，也沒有人因氣爆從12樓被炸飛至1樓。

台中市 新光三越氣爆

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