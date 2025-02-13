新光三越氣爆澳門遊客2死…特首關注 「旅遊危機協助小組」已來台

台中新光三越氣爆事件，引起澳門居民2死、5傷，澳門特首岑浩輝13日晚間表示，「高度關注台灣地區台中市購物商場氣體爆炸事件」，已指示相關部門全力協助傷者和死者家屬。

據澳門特別行政區官方網站13日晚間消息，「行政長官高度關注台灣地區台中市購物商場氣體爆炸事件，對澳門死者家屬致以深切慰問，已指示相關部門全力協助傷者和死者家屬」。

消息並指，澳門的「旅遊危機協助小組」今（13）晚已隨澳門紅十字會前往當地，為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。按目前所掌握資料，涉及的7名澳門居民，其中2人死亡，5人受傷。

稍早，澳門旅遊局13日下午在官網表示高度關注台中市購物商場懷疑氣體爆炸事件。官方指出，今（13）日接到有澳門居民傷亡的通報，據初步了解，目前有2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實。旅遊局對事件高度關注，對死者家屬致以深切慰問，現正與家屬聯繫，提供適切協助。

澳門旅遊局表示，得悉事件後，即時聯絡教育及青年發展局和旅遊業界了解情況，跟進事件。按旅遊業界回覆，目前沒有澳門旅行團在當地。

陸委會副主委梁文傑13日下午在記者會上表示，「這個案子令人感到非常不幸」，陸委會的港澳處已經派人到台中關心和了解，如果有任何需要，會積極提供必要的協助。陸委會也透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，如果家屬要來台灣，會提供協助。他補充指，澳門現在沒有駐台辦事處，陸委會是透過我駐澳門辦事處，跟澳門方面聯繫。