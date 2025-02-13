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新光三越氣爆釀4死30傷 中市府勒令暫時停業、市場面臨洗牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越氣爆釀4死30傷，市府已要求暫時停業。記者宋健生/攝影
台中新光三越氣爆釀4死30傷，市府已要求暫時停業。記者宋健生/攝影

台中新光三越百貨13日發生氣爆釀4死30傷，台中市長盧秀燕召開緊急工作會議宣布，為確保安全，已要求新光三越暫時停業，至於停到何時要看檢察官調查的情形，並待檢查安全無虞後才能復業。

台中新光三越去年營收258.3億元(含稅)、年增0.1%，續創歷史新高，並第14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百，去年營收209億元、年減2.3%，也是第三度蟬聯全台百貨「店后」寶座。

據了解，台中大遠百並未受到隔壁新光三越氣爆事件影響，營運一切正常，今天店方也立即展開內部安檢，確認設施安全無虞。至於新光三越被市府要求暫時停業，今年業績勢必受到影響，中部百貨市場也將面臨洗牌。

市府表示，針對台中新光三越氣爆事件，市府全力搶救災，事發原因正由檢察官調查當中，市府相關局處也將依法開罰，包括都發局將依照違反建築法規定，裁罰最高30萬元。

消防局依違反消防法第6條與第13條裁罰最高各30萬元，總計60萬元。而都發局與消防局的裁罰，累計已對新光三越裁罰120萬元。

針對這起氣爆案，新光三越也作出回應，表示將提供100萬元撫恤金給罹難者家屬。

新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌及新光集團安控長馬振華，今天下午第一時間趕往意外現場，並對四位罹難者家屬各提供100萬元致意，以表達最深切的哀痛與關懷；隨後也趕赴五間醫院分別探視傷者並提供慰問金。

新光三越強調，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要協助。目前最關切的是救災與善後，新光三越會盡全力，把對人的善後列為第一優先，也一定會負起該有的責任。

位於七期新市政中心的新光三越12樓美食街，今天上午11時33分發生瓦斯氣爆，盧秀燕第一時間下達指示全力救災，市府立即成立三級災害應變中心，隨著傷亡人數不斷增加，再提升為二級並召開緊急工作會報。

此次災情嚴重，市府統計不幸罹難4人、受傷30人，共34人；不幸罹難者中，3位已送到殯儀館，還有1位也將後送，市府會全力予以協助，另已要求新光三越暫時停業。

台中市 新光三越氣爆

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