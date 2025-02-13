台中新光三越氣爆傷患累計35人 3人OHCA、15人已出院

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆。截至晚間九點統計，目前傷患共35人，其中15人已經出院，另有3人急診留觀、6人在加護病房、3人OHCA，以及8人在一般病房。

面對台中新光三越氣爆，衛福部第一時間聯繫台中市政府衛生局，衛生局已經啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源。

根據統計，檢傷分級，第一級（最嚴重）7人、二級9人、三級15人、四級4人。目前四家醫院分別收治17人，分別為：

中國附醫：急診留觀2人、加護病房1人 台中榮總：加護病房1人 林新醫院：一般病房6人、加護病房3人 澄清中港：一般病房2人、加護病房1人、急診留觀1人

衛福部已經聯繫台中市政府社會局，啟動人道關懷措施，通知轄區家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。