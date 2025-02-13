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疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

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影／新光三越氣爆 兩位樓管僅巡視不負責監工遭橫禍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
陳姓樓管的一位男家屬由犯罪被害人保護協會的人張著雙手遮擋，迅速離去。記者黃寅／攝影
陳姓樓管的一位男家屬由犯罪被害人保護協會的人張著雙手遮擋，迅速離去。記者黃寅／攝影

台中地檢署偵辦新光三越爆炸案，晚間在台中市立殯儀館針對陳姓男樓管驗屍。但檢察官謝怡如在驗屍後，以保護死者和家屬隱私為由，並不透露死者的死因，就連他在公司的身份也不願意證實，並表示案情稍後會由地檢署發言人發布。

據新光三越表示，陳姓男樓管和另名林姓女樓管都在此次事故中不幸離世，他們兩人同時負責百貨公司11、12樓的樓管工作。他們的工作性質不是監工，而是代表公司去巡視，一方面看有何需解決的問題，一方面也反映給公司，這就是他們平日的工作，在櫃位改裝時也亦是如此。對兩人的不幸離世，也相當不捨。

就在檢察官面對媒體受訪時，陳姓樓管的一位男家屬由犯罪被害人保護協會的人張著雙手遮擋，迅速離去。對媒體的詢問，沒有任何回應。謝檢察官今晚8時許抵達台中市立殯儀館，約歷經10餘分鐘就完成驗屍，顯示死因並不複雜。

台中市 新光三越氣爆

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