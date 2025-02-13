台中副市長鄭照新被惡意P圖 國民黨市黨部批側翼無視悲劇

台中新光三越今天中午發生氣爆，截至目前4人死亡、1人命危、29人受傷。事件發生在11點半左右，台中市副市長鄭照新12點抵達事故現場指揮調度，不料竟然有人把鄭照新頭戴安全帽正面的logo塗銷抹除，營造帽子戴反意圖帶風向，比照多家媒體畫面，國民黨市黨部主委顏文正說，出人命還在嘲笑、栽贓，有夠可恥。

鄭照新在事故現場表示，11時半左右，他接獲通知，就立即趕赴現場，因為氣爆，周遭有很多高樓掉落物，提醒市民朋友行經附近要多多留意，另外為了救災，台中市政府在新光三越附近也有進行交通管制，請市民朋友要繞道！

多家媒體圍著鄭照新採訪，鄭依據規定戴著救災的紅黑色安全帽。不料有人惡意修圖，把救災安全帽的正logo塗改抹除，營造鄭照新戴反安全帽的形象，意圖帶風向。

市長盧秀燕先派鄭照新到達現場，隨後她也到現場與醫院慰問。不過有網紅指出，新光三越離台中市政府只有短短距離，不知道盧秀燕遲未出面，不知躲到哪裡去了？

台中市政府指出，市長盧秀燕在11時34分就在主管群組詢問「是否地震？」消防局長孫福佑等人告知是新光三越氣爆，隨即主管動員，各司其職。

另，立委廖偉翔當下在新光三越附近，他在現場直播，要求大家不要靠近現場，以免妨礙救災又有風險，直播時被出征，臉書被灌爆。

一名林姓義消還原現場狀況，指廖偉翔直播期間非常短，關播後也協助提醒路人不要靠近，並兩次聯絡市政府，告知現場狀況，提供大家協助並無妨礙救災，「請大家不要再以訛傳訛了。」

廖偉翔表示，爆炸第一時間，他就在現場附近，擔心很多民眾還不曉得，所以善盡通報責任，分別11時39分及11時41分致電台中市長盧秀燕及消防局長，回報現場狀況，並於第一時間在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段遭遇危險。