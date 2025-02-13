台中新光三越氣爆釀死傷 屏東縣府明聯合稽查百貨商場

台中新光三越發生氣爆釀死傷，突顯百貨商場公共安全議題。屏東縣長周春米聞訊後立即責請縣府消防局、城鄉發展處、勞動暨青年發展處等相關單位，明14日對屏東縣內百貨商場美食街等專案聯合稽查，檢視商場消防安全、建築物公共安全及瓦斯管線等關鍵設施與職業安全衛生事項。

縣長周春米晚間在臉書發文說，台中百貨公司發生氣爆事件，導致嚴重傷亡，屏東縣政府同感哀痛，並表達深切慰問。她已指示縣府相關局處，針對百貨公司場域，全面啟動公安、職安以及消防安全聯合稽查，確保商場和鄉親公共安全！祈願台中一切平安，逝者安息，傷者早日康復！

屏東縣政府表示，此次專案稽查是為保障縣民生命財產安全，並確保公共場所的所有設施符合消防、建築物公共安全、室內裝修管理規範及職業安全衛生等事項，並呼籲商場及建築物業主積極配合，落實所有必要安全措施，防範類似事故發生。另外也再次要求縣內的大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下裝修施工。