新光三越氣爆事故 安聯人壽主動關懷受災保戶

台中新光三越發生疑似氣爆意外，陸續傳出災情，安聯人壽即刻啟動快速理賠及保戶關懷機制，對受災保戶及家屬表達誠摯關懷，並主動協助處理後續相關理賠事宜。

一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。

二、寬延繳納保險費：凡受爆炸影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。

三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。

安聯人壽電話客服中心提供客戶服務專線0800-007-668，協助辦理各項保單服務，有需要之民眾亦可善加利用。