快訊

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

新光三越女樓管爆炸中喪命 遠百櫃哥男友崩潰：醫師說「沒辦法救了」

新光三越氣爆4死！董座吳東昇趕赴現場畫面曝 中港店後門低調進入

新光三越氣爆事故 安聯人壽主動關懷受災保戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台中新光三越發生疑似氣爆意外，陸續傳出災情，安聯人壽即刻啟動快速理賠及保戶關懷機制，對受災保戶及家屬表達誠摯關懷，並主動協助處理後續相關理賠事宜。

一、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。

二、寬延繳納保險費：凡受爆炸影響之安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。

三、若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。

安聯人壽電話客服中心提供客戶服務專線0800-007-668，協助辦理各項保單服務，有需要之民眾亦可善加利用。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆意外 台壽、中信產主動聯絡提供關懷措施

台中新光三越氣爆 新光人壽提供受災保戶慰問金

台中新光三越氣爆...澳門1家7口原明天離台 阿公、阿嬤卻魂斷異鄉

不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 4死30傷 搜救犬進入現場

相關新聞

獨／新光三越氣爆...澳門1家7口2死 2歲病危女童轉院開刀

台中市新光三越今發生氣爆，死傷民眾有來自澳門鄧姓1家四代7口，原本路過要到隔壁大遠百，被氣爆掉落的重物砸中，其中，鄧姓2...

影／台中新光三越氣爆4死 新光三越董事長吳東昇低調現身中港店

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，至目前已造成4人死亡、26人輕重傷，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆，新光三越總...

有聞到瓦斯味！台中新光三越氣爆釀4死 現場工人這樣說

台中市新光三越百貨在昨早發生瓦斯氣爆意外，商場的十樓至十二樓都受到氣爆影響，滿目瘡痍，裝潢版材碎裂一地、天花板塌陷變形，...

台中新光三越氣爆...澳門1家7口原明天離台 阿公、阿嬤卻魂斷異鄉

台中市新光三越百貨12樓氣爆，死傷民眾有澳門鄧姓1家四代7口來台旅客遭橫禍，造成2死5傷，一家7口來台旅遊5天，今天第4...

台中新光三越氣爆4死30傷 北市對百貨、賣場啟動檢查

台中市新光三越百貨公司發生氣爆事件造成民眾傷亡，台北市消防局立即啟動百貨公司、大賣場專案安全檢查。

新光三越女樓管爆炸中喪命 小姑曝原預計3月就要辭職

台中新光三越今發生氣爆，釀成多人傷亡，新光三越23歲年輕林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。林女男友晚上在殯儀館不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。