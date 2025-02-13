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台中新光三越氣爆意外 台壽、中信產主動聯絡提供關懷措施

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台中新光三越12樓氣爆，靠近台灣大道一側的外牆被成片炸飛。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越12樓氣爆，靠近台灣大道一側的外牆被成片炸飛。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越13日中午氣爆意外，導致多人傷亡。因應氣爆事件，台灣人壽及中國信託產險針對受影響民眾提供關懷措施。

●台灣人壽

1. 快速理賠服務(預付醫療保險金)：(1)主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，如有因本次災害致身故及失蹤將從寬認定。(2)投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，如因本次災害而受傷，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。

2. 續期保費緩繳：受災保戶續期保費應繳月為本次災害發生日起三個月之正常繳費保單，可申請緩繳三個月。

3. 保單借款利息緩繳：自保單最近之應繳息日起算，可申請緩繳六個月。

4. 補發保單免收工本費：受災保戶或其家屬如保險單有毀損或遺失者，可免收重製保險單工本費。

5. 緩繳房屋貸款本金及利息緩繳：一般房屋貸款經確認為受災保戶者，可申請緩繳房屋貸款本金及利息一年。

●中國信託產險

中國信託產險表示，會密切注意後續損失發展，如有最新傷亡名單，經比對後會主動聯絡保戶。如有該公司保戶，車輛遭氣爆墜落物波及，請撥打中國信託產險免付費電話0800-075-777申報。

台中市 新光三越氣爆

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