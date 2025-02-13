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台中新光三越氣爆 新光人壽提供受災保戶慰問金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽。圖／聯合報系資料照片
新光人壽。圖／聯合報系資料照片

台中新光三越百貨13日上午疑似發生氣爆意外，導致多人傷亡。新光人壽立即啟動「新光防災五保」保戶關懷服務措施，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及等五項服務。同時，針對有效保單的受災保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的傷亡慰問金，協助保戶儘快渡過難關。

保戶關懷服務措施如下：

1.主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。

2.保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。

3.續期保費緩繳優惠：受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月2025年2月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。

4.保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。

5.房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。

保戶若需申請「新光防災五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢本公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

台中市 新光三越氣爆

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