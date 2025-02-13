台中新光三越氣爆...澳門1家7口原明天離台 阿公、阿嬤卻魂斷異鄉

台中市新光三越百貨12樓氣爆，死傷民眾有澳門鄧姓1家四代7口來台旅客遭橫禍，造成2死5傷，一家7口來台旅遊5天，今天第4天中午要到大遠百吃鼎泰豐，明天離台，鄧家2歲女童命危，顱骨骨折昏迷，轉院開顱手術，阿公、阿嬤魂斷異鄉。

台中市新光三越百貨公司今天上午11時30分氣爆，其中從澳門籍一家七口祖孫4代來台旅遊，路過新光三越，遭到氣爆重物高處砸落。

85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，鄧姓女童（2歲）頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。

鄧姓女童因傷勢十分嚴重，其父母顧不得傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，過程非常焦急，女童到院後，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，立即緊急動開顱手術，過程驚險，術後送加護病房，父母直到女兒進手術室，才簡單包紮傷口。

85歲鄧家沈姓曾祖母頭部外傷、左肱骨骨折，送醫後情緒穩定，因只會講廣東話，市長盧秀燕探視時，在場的林新醫院加護病房主任吳卓擎為香港人，充當翻譯，沈姓曾祖母情緒穩定，可以清晰描述家族成員人數，市長盧秀燕不忍心告訴對方家族成員傷亡情況。晚間經陸委會澳門辦事處人員協助，轉院到澄清醫院。