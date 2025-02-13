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新光三越氣爆4死！董座吳東昇趕赴現場畫面曝 中港店後門低調進入

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影／台中新光三越氣爆4死 新光三越董事長吳東昇低調現身中港店

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
新光三越董事長吳東昇（左二）今下3點多午也抵達新光三越中港店，自後門進入內部。記者曾健祐／攝影
新光三越董事長吳東昇（左二）今下3點多午也抵達新光三越中港店，自後門進入內部。記者曾健祐／攝影

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，至目前已造成4人死亡、26人輕重傷，消防初步認定12樓裝潢拆除施工釀氣爆，新光三越總經理吳昕陽到場受訪表示，一定盡所能負責；另新光三越董事長吳東昇也下午低調到場，直至晚間7點多才離開。

吳昕陽今下午赴現場受訪表示，意外由消防局、檢調單位調查，最重要先對傷亡者做第一階段撫卹，新光三越是國內很重要的購物場所，一定會盡所能和負該負起的責任，他們自己人也有受傷，先處理，後續再向社會報告。

除了總經理吳昕陽，新光三越董事長吳東昇今下3點多午也抵達，他身穿一席咖啡色西裝，在內部人陪同下，自新光中港店後門進入，不排除親自入內檢視災情狀況，一直待到晚上約7點多才離開。

吳東昇進出新光中港店前，也有不少內部人員自安全梯進進出出，手上提著好幾個新光三越百貨的紙袋。

下午包括新光三越內部各櫃位工作人員都在後門集結等待指示，也有不少逛街民眾因汽、機車停放地下停車場，卻因氣爆內部封鎖，遲遲無法驅車離開，只能在外苦等守候。

台中市 新光三越氣爆

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