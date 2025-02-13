廖偉翔直播氣爆示警遭圍剿 義消還原真相：勿再以訛傳訛

台中新光三越百貨今午發生氣爆，造成4人死亡，26人輕重傷。國民黨立委廖偉翔第一時間趕赴現場協助，並直播籲民眾留意交通管制，卻遭綠營側翼圍剿。現場一名林姓義消還原現場狀況，指廖偉翔直播期間非常短，關播後也協助提醒路人不要靠近，並無妨礙救災，請大家不要再以訛傳訛了。

廖偉翔表示，爆炸第一時間，他就在現場附近，擔心很多民眾還不曉得，所以善盡通報責任，分別11時39分及11時41分致電台中市長盧秀燕及消防局長，回報現場狀況，並於第一時間在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段遭遇危險。

廖偉翔說，現場再爆炸後仍然持續有不少掉落物落下，所以他也在現場協助義交、義警進行初步的交通管制，並在救災警消人員到場後就離開避免妨礙救災，希望大家以團結救災為首要之務，願傷者早日康復、逝者安息。不過，此舉卻遭綠營側翼抹黑成妨礙救災、無同理心等。

一位林姓義消於廖偉翔臉書留言，還原當時情況。這名義消說，他們到的時候廖偉翔已經在現場了，且正在協助疏導交通，也同時不停電話聯絡相關單位前來處理，開直播期間非常短，只是告訴大家現場狀況，並宣導請勿靠近。

這名義消提到，後來關播之後，廖偉翔也都在協助他們提醒路人不要靠近，直到拉起封鎖線後，廖偉翔就離開，並沒有越過現場蹭直播、妨礙救災等相關事情，請大家以救災為重，不要再以訛傳訛了。