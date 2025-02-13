有聞到瓦斯味！台中新光三越氣爆釀4死 現場工人這樣說

台中市新光三越百貨在昨早發生瓦斯氣爆意外，商場的十樓至十二樓都受到氣爆影響，滿目瘡痍，裝潢版材碎裂一地、天花板塌陷變形，台中市長盧秀燕今主持災害應變中心會議提及，案發原因需交由檢方調查，不過台中市消防局初步排除是粉塵燃燒釀禍，判斷是氣爆，且現場工人曾「聞到瓦斯味」。

台中市消防局長孫福佑表示，火調科人員在今天案發後，前往現場調查，而現場工人有向火調科回報，「現場有聞到瓦斯味」，也初步判定，此案屬於瓦斯氣爆意外，非外傳的粉塵燃燒釀禍。

孫福佑指出，今天在新光三越施工的工人，有在11樓、12樓進行櫃位調整的施工，爆炸起點是12樓，現場工人有進行切割、搬運器材的動作，另外有媒體報導，現場疑因粉塵引發，需予以澄清，已經排除，認定是氣爆釀禍，也沒有人因氣爆從12樓被炸飛至1樓。