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新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

新光三越女樓管爆炸中喪命 遠百櫃哥男友崩潰：醫師說「沒辦法救了」

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新光三越女樓管爆炸中喪命 小姑曝原預計3月就要辭職

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。圖／台中市消防局提供
林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。圖／台中市消防局提供

台中新光三越今發生氣爆，釀成多人傷亡，新光三越23歲年輕林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。林女男友晚上在殯儀館不捨地說，他接到通知時第一個到醫院，但是醫生卻說「沒辦法搶救了，沒有心跳」讓他非常心疼。

林女的男友就在隔壁的大遠百當櫃哥，他說，兩人從她大學畢業時開始交往，在一起快2年。事發當時他在隔壁大遠百上班，聽到消息後趕緊先聯絡女友，但都打不通。結果女友家屬說人已送醫，但他到了醫院，醫生就說沒有心跳，沒辦法搶救了。

他說，女友有說她在監督工程，跟廠商對接之類的，工作內容就是要看工程。但不知道新光為什麼會讓女友去監督工程，為什麼會造成這個事故，覺得比較奇怪。

林女小姑說，一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫23歲小女生去監工。接到消息時，人已經在醫院了，她是看新聞報導才知道發生什麼事，從頭到尾新光三越沒有聯絡，是醫院打電話過來通知的，也沒有跟新光三越談過，也不知是什麼情形造成的。

她說，家屬現在的心情沒有辦法去監督或是去了解，什麼情形真的是不知道，而且女樓管從大學畢業後就進去上班到現在，原預計過完年3月要辭職，說要回新竹，沒想到會遇到爆炸身亡。

台中市 新光三越氣爆

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