新光三越爆炸案違反多項規定 台中市府擬裁罰120萬元

新光三越百貨台中中港店今天上午11時許發生氣爆，釀4死26傷，台中市府表示，新光三越與施工廠商違反多項規定，包含未申報就改裝施工、未擬定施工中防護計畫，以及有可能違反職業安全衛生法，最高將裁罰120萬元。

市府表示，目前仍全力救災中，案件發生原因則由檢察官調查，市府各局處先就違法的部分裁罰。都市發展局指出，新光三越11樓、12樓室內裝修工程，但並未提出申請，違反建築法第77-2條，將依建築法第95-1條，裁處最高30萬元罰鍰。

消防局表示，新光三越未擬定施工中的消防防護計畫，違反消防法第13條，最高可處30萬元罰鍰；此外，疑似並未正確設置消防安全設備，違反消防法第6條，最高也可裁處30萬元罰鍰。

勞工局說，將深入調查施工廠商是否遵守職業安全衛生法，若有違失之處，依法最高可處30萬元罰鍰；另外將對設籍台中市的罹難勞工發放職災死亡慰問金20萬元，也協助家屬申請勞動部職災死亡慰問金10萬元。