新光三越氣爆釀死傷 勞動部開查：停工期間仍須發薪

台中新光今早發生氣爆，不幸殃及4人死亡、逾20人輕重傷。勞動部表示，關於本次氣爆事件受影響勞工的權益，若確定要求停工，依職業安全衛生法第36條規定，勞工因而停工期間工資必須照給，也不得要求勞工請假，後續善後如有加班應依法給付加班費。

勞動部表示，勞動部已派勞動檢查員進行瞭解，若為新光三越自行僱用員工，且確定要求停工，應依職業安全衛生法第36條規定，勞工停工期間工資應照給，不得要求勞工請假；如新光三越要求勞工進行善後，亦應依約給付工資，如有加班情事也應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

勞動部表示，若工作地點在新光三越，但雇主非新光三越員工，如專櫃人員、美食街、清潔、保全等，因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守勞動基準法有關調動工作的原則。

例如，調動後的工作要是該勞工所能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪、地點過遠應提供必要協助等；亦不得要求勞工自己請假。

此外，如果雇主有處理不當衍生勞資爭議，勞工除可向勞動部1955專線申訴外，亦可就近向台中市政府勞工局申訴，將盡速協處。

最後，如為因工作受傷等職災勞工，勞動部已在全國布建17家職業傷病診治專責醫院及38家職災職能復健專責醫院，也在全國22個縣市聘僱70名職災專業服務人員，全力協助職災勞工受傷後，就近接受職業傷病診治及職能復健服務，經專業及個案化的服務重返職場。