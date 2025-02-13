台中新光三越氣爆釀4死26傷 市府開罰120萬元

台中新光三越在今早發生氣爆意外，釀4死26傷，台中市長盧秀燕表示，此案已由檢方介入調查，發生原因以檢方調查為準，台中新光三越需無限期停業，直到結果出爐，市府都發、消防、勞工局將對新光三越開罰120萬元。

市府表示，針對台中新光三越今天發生爆炸事件，市府全力搶救災，事發原因正由檢察官調查當中，市府相關局處也將依法開罰，包括都發局將依照違反建築法規定，裁罰最高30萬元。

消防局將依違反消防法第6條與第13條裁罰最高各30萬元，總計60萬元。

勞工局則說，如施工廠商有違反職業安全衛生法，將裁罰最高30萬元罰鍰。另設籍台中市的死亡勞工，將發放職災死亡慰問金20萬元；另再協助罹災者家屬申請勞動部職災死亡慰問金10萬元。

盧秀燕說，此次意外有7位澳門民眾到台中旅遊，陸委會將慰問，市府已指示民政局提供協助，另外檢方已展開調查，釐清氣爆原因，未來案發地點周邊會交通管制，市民將受到部分影響，也需請新光三越百貨負起相關死傷慰問責任，調查釐清前需停業。

盧秀燕說，第一時間感受到震動，以為是地震，消防局長孫福佑隨即通報，新光三越發生疑似氣爆案件，同時間路口監視器與用路人行車紀錄器，都有拍攝到案發第一時間的狀況，其中傷亡名單中，有掌握是澳門一家七口到台中旅遊，一共造成30人傷亡，其中4人死亡。