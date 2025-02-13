新光三越氣爆！澳門一家7口2死 移民署：協助辦理延長停留
台中新光三越百貨今天發生氣爆，截至今晚6點42分，造成4人死亡、29人輕重傷，其中從澳門來台旅遊的一家7口，當時正從新光三越一樓步出，不幸被掉落的遭爆裂物砸傷，造成2死5傷。對此，移民署指出，當事人若有持續就醫需求，會立即協助辦理延長停留時間，同時協助來台奔喪需求，申請臨時入境停留許可。
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆案，來台觀光的澳門籍一家7口，當時從新光三越百貨走出，要到隔壁的大遠百的途中，遭遇到樓上掉下來的爆炸物砸到臉部和頭部。
一家7口死傷狀況是阿公當場死亡未送醫，阿嬤無呼吸心跳，送醫不治，2歲女童由母親搭計程車就醫，到院插管，有嚴重頭部外傷及肺部挫傷，女童父母也受輕傷，叔叔則是臉部擦傷，阿祖則是左手骨折。
對此，負責入出國業務的移民署表示，中區事務大隊台中市第一服務站將持續與台中市警察局及消防局保持聯繫，當事人若有持續就醫需求，即立即協助辦理延長停留期間事宜；另，若家屬有來台探親或奔喪需求，將儘速協助線上申請臨時入境停留許可或入出境許可。
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