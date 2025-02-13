新光三越氣爆！澳門一家7口2死 移民署：協助辦理延長停留

台中新光三越百貨今天發生氣爆，截至今晚6點42分，造成4人死亡、29人輕重傷，其中從澳門來台旅遊的一家7口，當時正從新光三越一樓步出，不幸被掉落的遭爆裂物砸傷，造成2死5傷。對此，移民署指出，當事人若有持續就醫需求，會立即協助辦理延長停留時間，同時協助來台奔喪需求，申請臨時入境停留許可。

台中新光三越百貨今天中午發生氣爆案，來台觀光的澳門籍一家7口，當時從新光三越百貨走出，要到隔壁的大遠百的途中，遭遇到樓上掉下來的爆炸物砸到臉部和頭部。

一家7口死傷狀況是阿公當場死亡未送醫，阿嬤無呼吸心跳，送醫不治，2歲女童由母親搭計程車就醫，到院插管，有嚴重頭部外傷及肺部挫傷，女童父母也受輕傷，叔叔則是臉部擦傷，阿祖則是左手骨折。