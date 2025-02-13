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新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

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氣爆釀死傷被封館調查 新光三越：對人的善後列第一優先

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越今聲明，目前最關切的是救災與善後，照顧「人」是目前最重要的事。本報資料照
新光三越今聲明，目前最關切的是救災與善後，照顧「人」是目前最重要的事。本報資料照

國內百貨龍頭台中新光三越今因改裝發生氣爆，造成4死26傷慘劇。台中市政府都發局長李正偉說，市府未收到改裝施工申請，將依規定開罰最高30萬元，另要求全面封館，針對消防、逐層勘查各樓安全結構，直至沒有公安疑慮。

新光三越晚間聲明，對此次意外深感痛心與不捨，總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌以及相關高階主管已於今天下午第一時間前往意外現場，並對4位罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，以表達最深切的哀痛與關懷，隨後亦趕赴5間醫院，分別探視25位傷者並提供慰問金。

新光三越強調，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要的協助。目前最關切的是救災與善後，照顧「人」是目前最重要的事。新光三越會盡全力，把對人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。

台中市 新光三越氣爆

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