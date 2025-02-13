獨／新光三越氣爆...澳門1家7口2死 2歲病危女童轉院開刀
台中市新光三越今發生氣爆，死傷民眾有來自澳門鄧姓1家四代7口，原本路過要到隔壁大遠百，被氣爆掉落的重物砸中，其中，鄧姓2歲女童傷勢嚴重，顱骨骨折昏迷，轉院開顱手術，其父母手腳擦傷也顧不上傷勢，陪同女童轉院、開刀。
澳門鄧姓1家四代7口，鄧姓女童的85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，另24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。
女童因傷勢嚴重十分，其父母顧不得傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，過程非常焦急，女童到院後，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，立即緊急動開顱手術，過程驚險，術後送加護病房，父母直到女兒進手術室，才簡單包紮傷口。
85歲鄧家沈姓曾祖母頭部外傷、左肱骨骨折，送醫後情緒穩定，因只會講廣東話，市長盧秀燕探視時，在場的林新醫院加護病房主任吳卓擎為香港人，充當翻譯，沈姓曾祖母情緒穩定，可以清晰描述家族成員人數，市長盧秀燕不忍心告訴對方家族成員傷亡情況。晚間經澳門辦事處人員協助，轉院到澄清醫院。
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