新光三越爆炸因切瓦斯管？ 欣中天然氣駁斥這樣說

新光三越百貨今發生爆炸，造成4人死亡、20人受傷。外界傳說，氣爆是因未確認安全及管線是否仍有瓦斯氣體殘存下，即擅自切割瓦斯管而引爆。對此，今已聲明現場已拆表、封管的欣中天然氣公司仍堅持原本聲明，也就是現場未測到瓦斯氣體濃度，也未發現有燃燒情形，不了解如何會發生氣爆，要由檢察官進一步查明。

欣中天然氣公司今聲明說，10日已應新光三越百貨公司櫃位調整及整修之要求，就既有櫃位瓦斯表拆卸，並對天然氣管路封塞完畢，且今天新光三越並無任何天然氣管線相關工程進行或施作。

公司的技術人員已配合消防局鑑識小組至氣爆現場，逐樓勘查，欣中天然氣表示，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，以天然氣專用激光器檢測，也確認無瓦斯洩漏反應，現場亦無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

記者問，雖然櫃位的瓦斯表已拆，不會有天然氣，是否切割的是主供管。欣中天然氣公司人員說，不可能去切主供管，除了今已勘查「確認天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常」，且今天沒有任何天然氣管線相關工程。即使真的切了主供管引發氣爆，也應會有瓦斯氣體殘存並導致燃燒，因此不了解為何有氣爆一說，氣又從何處來？