台中新光三越氣爆 富邦人壽啟動保戶服務因應措施、協助保戶度過難關

新光三越台中館於13日發生嚴重氣爆，造成重大傷亡事件，富邦人壽於第一時間啟動保戶服務因應措施，保戶如果因本次災害傷亡，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請等緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶度過難關。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年1月至5月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。