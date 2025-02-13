快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

台中新光三越氣爆 富邦人壽啟動保戶服務因應措施、協助保戶度過難關

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新光三越台中館於13日發生嚴重氣爆，造成重大傷亡事件，富邦人壽於第一時間啟動保戶服務因應措施。圖／富邦金控提供
新光三越台中館於13日發生嚴重氣爆，造成重大傷亡事件，富邦人壽於第一時間啟動保戶服務因應措施。圖／富邦金控提供

新光三越台中館於13日發生嚴重氣爆，造成重大傷亡事件，富邦人壽於第一時間啟動保戶服務因應措施，保戶如果因本次災害傷亡，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請等緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶度過難關。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年1月至5月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），有需要之保戶可善加利用。

富邦人壽「保戶服務因應措施」表。資料來源／富邦人壽
富邦人壽「保戶服務因應措施」表。資料來源／富邦人壽

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

圖輯／台中新光三越氣爆 消防人員救災累到不支倒地

新光三越氣爆 護理師憶高雄11年前悲劇：那些燒焦氣味無法忘

台中新光三越氣爆停工 勞動部：該公司員工停工期間工資須照給

新光三越氣爆釀4死！賠償金額曝光 公共意外責任險由新光產100％承保

相關新聞

獨／新光三越氣爆...澳門1家7口2死 2歲病危女童轉院開刀

台中市新光三越今發生氣爆，死傷民眾有來自澳門鄧姓1家四代7口，原本路過要到隔壁大遠百，被氣爆掉落的重物砸中，其中，鄧姓2...

影／台中新光三越氣爆...盧秀燕宣布無限期停業 消防局排除粉塵爆炸

台中新光三越在今早發生氣爆意外，釀4死26傷，台中市長盧秀燕表示，此案已由檢方介入調查，此案發生原因以檢方調查為準，台中...

新光三越氣爆釀4死！賠償金額曝光 公共意外責任險由新光產100％承保

台中新光三越13日早上發生氣爆，不幸殃及4人死亡、逾20人輕重傷。金管會今日發布調查，指出台中新光三越投保兩種...

圖輯／台中新光三越氣爆 消防人員救災累到不支倒地

台中市新光三越中港店中午時間發生氣爆意外，氣爆事件已造成４人死亡，26人輕重傷，分送中山附醫、中國附醫、台中榮總、林新醫...

新光三越氣爆 護理師憶高雄11年前悲劇：那些燒焦氣味無法忘

台中新光三越今（13）日上午發生氣爆，整起意外截至傍晚6時共造成4死、26傷。一名護理師有感而發，回憶2014年高雄氣爆慘劇，「那些血啊肉啊...

台中新光三越氣爆釀4死26傷 市府開罰120萬元

台中新光三越在今早發生氣爆意外，釀4死26傷，台中市長盧秀燕表示，此案已由檢方介入調查，發生原因以檢方調查為準，台中新光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。