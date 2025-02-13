圖輯／台中新光三越氣爆 消防人員救災累到不支倒地
台中市新光三越中港店中午時間發生氣爆意外，氣爆事件已造成４人死亡，26人輕重傷，分送中山附醫、中國附醫、台中榮總、林新醫院、童綜合醫院、中港澄清醫院。由於現場相當混亂，消防人員持續進行搜救及滅火等工作，災情控制住後，消防人員累到不支倒地，或跪或坐在路邊喘口氣。根據消防署最新統計，因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理後才能確認。
附近熱心的店家及慈濟也到場送上點心給辛苦的警消人員補充體力，救災告一段落後，緊接著換鑑識人員前往調查事故原因，一位擔任電信工程師的黃姓民眾表示，台中不常下雨。恰好台中市區凌晨下雨下到中午12：40才停，因為這場雨，讓很多人取消出門逛街的念頭，廣場上也少了許多人。如果沒下雨，可能會更多人跑出來逛百貨公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言