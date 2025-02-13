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回顧全球類似事故！新光三越氣爆登外媒 巴拉圭超市曾釀逾400死

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

圖輯／台中新光三越氣爆 消防人員救災累到不支倒地

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，消防人員執勤到一半，累到跪倒在地，與背牆上的蛇來蛇報成鮮明對比。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，消防人員執勤到一半，累到跪倒在地，與背牆上的蛇來蛇報成鮮明對比。記者黃仲裕／攝影

台中市新光三越中港店中午時間發生氣爆意外，氣爆事件已造成４人死亡，26人輕重傷，分送中山附醫、中國附醫、台中榮總、林新醫院、童綜合醫院、中港澄清醫院。由於現場相當混亂，消防人員持續進行搜救及滅火等工作，災情控制住後，消防人員累到不支倒地，或跪或坐在路邊喘口氣。根據消防署最新統計，因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理後才能確認。

附近熱心的店家及慈濟也到場送上點心給辛苦的警消人員補充體力，救災告一段落後，緊接著換鑑識人員前往調查事故原因，一位擔任電信工程師的黃姓民眾表示，台中不常下雨。恰好台中市區凌晨下雨下到中午12：40才停，因為這場雨，讓很多人取消出門逛街的念頭，廣場上也少了許多人。如果沒下雨，可能會更多人跑出來逛百貨公司。

台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有民眾被掉落物擊中身亡，警方用帳篷先保護遺體。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有民眾被掉落物擊中身亡，警方用帳篷先保護遺體。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，鑑識人員走過紅浩克的電影海報前。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，鑑識人員走過紅浩克的電影海報前。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，有韓國炸雞業者特地捐贈肉類食物給現場警消，與一旁準備素菜的慈濟師姐成強烈對比。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，有韓國炸雞業者特地捐贈肉類食物給現場警消，與一旁準備素菜的慈濟師姐成強烈對比。記者黃仲裕／攝影

台中市 新光三越氣爆

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