台中新光三越氣爆停工 勞動部：該公司員工停工期間工資須照給

台中新光三越因氣爆事件緊急停工，波及不少在該百貨公司上班之勞工，勞動部13日表示，因在該場域作業的員工類型較多，會有不同處理及勞工權益。若是屬新光三越聘僱員工，停工期間，工資照給，不得要求勞工請假。

勞動部表示，在該場域作業的員工類型至少有兩種以上，一是新光三越自行僱用之員工；二是非新光三越之員工，如專櫃人員、美食街、清潔、保全…等員工。其勞工權益不同。

勞動部指出，若為新光三越自行僱用之員工，若確定要求停工，依「職業安全衛生法」第36條規定，勞工因而停工之期間，工資照給，不得要求勞工請假。如新光三越要求勞工進行善後，亦應依約給付工資，如有加班情事，並應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

勞動部表示，若為工作地點在新光三越，但雇主非新光三越之員工，如專櫃人員、美食街、清潔、保全…等員工，因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守《勞動基準法》有關調動工作的原則。

例如，調動後的工作要是該勞工所能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪、地點過遠應提供必要協助等；亦不得要求勞工自己請假。

勞動部表示，若雇主有處理不當衍生勞資爭議，勞工除可向勞動部1955專線申訴外，亦可就近向台中市政府勞工局申訴，將盡速協處。

針對因工作受傷等職災勞工，勞動部表示，勞動部已在全國布建17家職業傷病診治專責醫院及38家職災職能復健專責醫院，也在全國22個縣市聘僱70名職災專業服務人員，全力協助職災勞工受傷後，就近接受職業傷病診治及職能復健服務，經專業及個案化的服務重返職場。