新光三越氣爆社工進駐醫院 傷亡者每人發1萬元救助金

今天上午台中市新光三越百貨發生施工氣爆意外後，衛福部第一時間聯繫台中市政府衛生局，衛生局已經啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源，必要時啟動轉診機制。社政單位也動起來，至醫院慰問家屬，並提供慰助金。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，衛福部聯繫台中市政府社會局，啟動人道關懷措施，通知轄區家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

根據統計，截至下午6點，就醫傷患統計共33人。根據檢傷分級，第一級（最嚴重）7人、二級8人、三級14人、四級4人。33人中，包含14人已經出院，其餘留觀3名、一般病房8名，加護病房5名，OHCA3名、出院14名；並且收治在林新，中榮，中澄、中國附醫、中山附醫、童醫院、長安、台中慈濟8間醫院。

衛福部指出，總統賴清德及行政院卓榮泰院長均表關切，並責成衛福部全力協助台中市政府救助傷亡民眾，盼傷者及家屬平安，後續救災工作一切平安。