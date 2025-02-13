新光三越氣爆釀4死！賠償金額曝光 公共意外責任險由新光產100％承保

台中新光三越13日早上發生氣爆，不幸殃及4人死亡、逾20人輕重傷。金管會今日發布調查，指出台中新光三越投保兩種與此事件相關產險險種，一為公共意外責任險，由新光產100％承保，第二為商業火險，新光險主要承保70％，另外國泰產、泰安產以及明台產險各保10％。

符合條件的營業處所，按法規必須強制投保公共意外責任險，最低保額則依據各縣市規定而有不同。根據台中市規定，公共意外責任險保險期間總保險金額最低門檻為4800萬元，涵蓋每一人身體傷亡300萬元、每一事故身體傷亡3000萬元、每一事故財產損失300萬元。

保險局今日指出，目前掌握最新情況，台中新光三越投保金額，都有符合台中市公共營業保險強制投保自治條例規定最低金額規定。

保額是否超過最低投保金額？保險局指出，要與業者確認。依據「臺中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」，公共營業場所面積超過500平方公尺者，應加倍投保。

至於詳細理賠情況，保險局指出，業者已經派員了解並評估，至於傷亡者保額多少，則涉及各產險公司責任歸屬與釐清，業者會調查清楚。

業者：意外導致第三人損害 保險業出險

對於不幸捲入此次爆炸事件傷亡的民眾，包括路過台中新光三越被波及的兩名死亡澳門遊客，是否在理賠保障中？保險局指出，涉及責任歸屬必須要交由產險業者釐清，包括新光三越投保的公共意外責任險，是否有與業者約定其營業處所擴大到建築物外的一定區域。

產險業者指出，「公共意外責任險」保障的則是企業從事營業或業務活動，因意外事故導致第三人傷害或是財損，依法要負賠償責任而受到賠償請求時候，保險業出險，例如餐廳服務生將滾燙火鍋不慎倒在客人身上因而受傷，或是百貨公司地板濕滑導致客人摔傷等等。

出險的條件則必須包括：意外事故在保險期間發生以及保單載明的營業處所發生，意外事故造成第三人體傷、死亡或財損，被保險人或是受僱人經營業務行為導致等等。