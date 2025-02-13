影／台中新光三越氣爆...盧秀燕宣布無限期停業 消防局排除粉塵爆炸

台中新光三越在今早發生氣爆意外，釀4死26傷，台中市長盧秀燕表示，此案已由檢方介入調查，此案發生原因以檢方調查為準，台中新光三越需無限期停業，直到結果出爐；消防局長孫福佑指出，此案無人因氣爆從12樓墜落1樓，也排除是粉塵爆炸，初判是氣爆釀禍。

盧秀燕說，此次意外有7位澳門民眾到台中旅遊，陸委會將慰問，市府已指示民政局提供協助，另外檢方已展開調查，釐清氣爆原因，未來案發地點周邊會交通管制，市民將受到部分影響，也需請新光三越百貨負起相關死傷慰問責任，調查釐清前需停業。

盧秀燕說，第一時間感受到震動，以為是地震，消防局長孫福佑隨即通報，新光三越發生疑似氣爆案件，同時間路口監視器與用路人行車紀錄器，都有拍攝到案發第一時間的狀況，其中傷亡名單中，有掌握是澳門一家七口到台中旅遊，一共造成30人傷亡，其中4人死亡。

消防局長孫福佑說，經火調科調查，今天在新光三越施工的工人，有在11樓、12樓進行櫃位調整的施工，爆炸起點是12樓，現場工人有進行切割、搬運器材的動作，另外有媒體報導，現場疑因粉塵引發，需予以澄清，已經排除，認定是氣爆釀禍，也沒有人因氣爆從12樓被炸飛至1樓。