台中新光三越氣爆釀4死26傷 救難人員逐層搜尋3遍確認無受困人員

台中新光三越中港店今上午11時許發生氣爆，釀4死26傷，搜救人員下午1時許攜搜救犬進入大樓，直到下午4時許，逐層搜尋3遍，初步確認大樓內無受困人員。目前建物結構沒有立即危險，不過氣爆除了造成大面積外牆脫落，還有部分外牆突出，重開張時間尚無法確定。

消防人員表示，氣爆點位於12樓，根據新光三越防火管理人的說法，近日11、12樓施作櫃位電燈工程，12樓整層施工、11樓部分施工，2層都沒有對外營運；由於11樓僅是輕隔間，氣爆後大量裝潢、鐵架掉落到10樓，加大搜救難度，消防局下午1時20分開始，陸續攜帶2隻搜救犬進入尋找是否有人受困。

消防人員指出，一直到下午4時20分許，總共完成3次逐層確認，原則上不需要再確認第4次，目前的傷亡人數就是全部數字，應已無人受困；氣爆當下11樓、12樓還有2個工班、35名工人，無人受到生命危險，迅速疏散、送醫。

發生氣爆的12樓外牆，靠近台灣大道一側大面積脫落，此外靠近惠來路二段的牆面，也有一處明顯的突出，知情人士認為，修復重開至少要3個月以上。台中市結構工程技師公會理事長許庭偉說，建物整體結構看起來還好，細節部分由於現場過於混亂，沒辦法看到太多，詳細結果以市府說明為主。