台中新光三越意外 投保理賠金管會這麼說

新光三越今日中午發生意外造成4死26傷，對於投保情況，金管會保險局主秘古坤榮指出，依據台中市公共營業場所強制投保公共意外保險自治條例第5條規定有規定最起碼的承保金額，但實際上公司及傷亡的民眾或員工能獲得多少理賠金，仍要視產險公司與新光三越所簽的合約，和傷亡人數為準。

根據上述規定，在台中的公共意外責任險的最低投保金額，每人身體傷亡投保300萬元，每事故財損300萬元，另外每事故身體傷亡理賠金3千萬元，整個保險期間的投保金額為4800萬元，倘若新光三越不僅僅按最低投保金額投保，理賠金額就會更多。

目前已知，公共意外責任險由新光家族同一集團的新光產險100%獨保，而商業火險則由新產、國泰、明台、泰安等四家產險共保，其中新產仍承保70%，其他三家各承保10%。

產險業者則指出，如何理賠，就要看傷亡的是一般民眾或是員工，倘若是一般員工，就得由「雇主責任險」來理賠，但倘若傷亡的是一般民眾，則由公共意外責任險理賠；此外，也要看承包商是否投保工程險，若有投保，則理賠金額還會更高。