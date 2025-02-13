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新光三越氣爆 護理師憶高雄11年前悲劇：那些燒焦氣味無法忘

聯合新聞網／ 綜合報導
台中新光三越百貨今（13）日中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今（13）日中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越今（13）日上午發生氣爆，整起意外截至傍晚6時共造成4死、26傷。一名護理師有感而發，回憶2014年高雄氣爆慘劇，「那些血啊肉啊、燒焦的氣味啊⋯全都無法忘記」，更感嘆10餘年後醫療環境仍然絕望，她疾呼別亂衝急診，「請不要在醫護人員拚命救治傷患時，在他們已經破破爛爛的心上再踹一腳」。

今日上午台中新光三越12樓傳因施工造成氣爆，不僅大樓碎片四散至馬路，澳門一家7口出遊僅是經過就慘遭波及，導致2人喪命、1名2歲女童傷重急救，目前整起意外總計造成4死、26人輕重傷。一名護理師有感而發，在Threads回憶11年前參與高雄氣爆搶救過程，她嘆道，「每一次回想起當年的場景時，我好像都會聞到病患身上燒焦的味道」。

原PO回憶，首當其衝的是夜班人員，必須處理許多傷患，「一床又一床的推上來加護病房」。但所有白天值班的同事，包括原PO都提早出現，甚至連身懷六甲的學姊也挺著大肚子不斷換藥，「那些血啊肉啊、燒焦的氣味啊⋯全都無法忘記」。

原PO表示，當時每天上班都覺得悲傷，她感嘆大部分同事都是高雄人，「這片土地是我們的家鄉，氣爆是高雄人心中的痛也是集體創傷」。

2014年7月31日發生的高雄氣爆案，釀32死321傷。聯合報系資料照
2014年7月31日發生的高雄氣爆案，釀32死321傷。聯合報系資料照

文末，原PO除了哀悼這次新光三越氣爆悲劇之外，她話鋒一轉直言高雄氣爆已過去十餘年，但醫院仍然一樣壅塞、醫療仍然崩壞，甚至整體環境愈來愈絕望，原本就人力吃緊的醫療量能，碰上重大事故更是雪上加霜。原PO直言，此時就是將醫療量能留給需要的人的時刻，呼籲不要因一些小病痛就直衝急診室，「請不要在醫護人員拚命救治傷患時，在他們已經破破爛爛的心上再踹一腳」。

Threads 加護病房 新光三越氣爆 氣味 護理師

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