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台中新光三越氣爆釀4死 中市府開罰30萬、全面封館勘查

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中新光三越氣爆釀4死20餘傷，台中市府決開罰30萬+全面封館勘查。記者宋健生/攝影
台中新光三越氣爆釀4死20餘傷，台中市府決開罰30萬+全面封館勘查。記者宋健生/攝影

台中新光三越發生氣爆意外釀4死26傷，台中市長盧秀燕今天下午4點30分緊急召開應變會議，表示市府並未收到改裝施工申請，將開罰最高30萬元，也要求全面封館，針對消防、電梯等逐層勘查各樓安全結構。

針對這起氣爆案，新光三越也回應，表示將提供100萬元撫恤金給罹難者家屬。

新光三越表示，對此次意外深感痛心與不捨，總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌以及相關高階主管，下午第一時間趕往意外現場，並對四位罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，以表達最深切的哀痛與關懷；隨後也趕赴五間醫院分別探視25位傷者並提供慰問金。

新光三越強調，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要協助。目前最關切的是救災與善後，新光三越會盡全力，把對人的善後列為第一優先，也一定會負起該有的責任。

市府應變會議一開始，盧秀燕就提到，氣爆發生當下，連台中市政府大樓都感受到震動，讓她誤以為是地震，連忙傳訊息給所有首長問：「地震？」。另外，都發局長李正偉也證實，市府根本未收到改裝施工申請，將開罰最高30萬元，要求全面封館，針對消防、電梯等逐層勘查各樓安全結構。

盧秀燕在事發之後，也趕到現場並轉往中港澄清醫院、惠中林新醫院探望傷者。這次死傷者中有一家四代七口澳門籍遊客剛好來台旅行，卻不幸遇難，阿公、阿嬤被氣爆噴飛的掉落物擊中，當場慘死；另外2歲曾孫女還在醫院救治中。

台中市 新光三越氣爆

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