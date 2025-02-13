表達最深切哀痛與關懷 新光三越曝提供罹難者家屬100萬元致意

全台百貨店王新光三越台中中港店發生氣爆，造成多人死傷，新光三越表示，對此次意外深感痛心與不捨，並對四位罹難者家屬各別提供100萬元致意，以表達最深切的哀痛與關懷；隨後亦趕赴五間醫院分別探視25位傷者並提供慰問金。

今日中午氣爆發生後，總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌以及相關高階主管已於第一時間前往意外現場，吳昕陽先前也強調，現在最重要的事情是要針對傷者進行第一個階段的撫卹，新光三越身為重要的消費場域，會盡全力就該負責的部份負所有責任。

新光三越表示，將全力配合公部門，並持續關注後續發展，提供必要的協助。目前最關切的是救災與善後，照顧「人」是目前最重要的事，新光三越會盡全力，把對人的善後列為第一優先，新光三越也一定會負起該有的責任。