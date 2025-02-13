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澳門一家7口遇台中新光三越氣爆釀2死 澳門旅遊局高度關注

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，澳門籍遊客一家7口當時路過新光三越時受到氣爆波及，導致2死5傷。澳門旅遊局13日下午在官網其表示，高度關注台中市購物商場懷疑氣體爆炸事件。

公告指出，今（13）日接到有澳門居民傷亡的通報，據初步了解，目前有2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實。旅遊局對事件高度關注，對死者家屬致以深切慰問，現正與家屬聯繫，提供適切協助。

澳門旅遊局表示，得悉事件後，即時聯絡教育及青年發展局和旅遊業界了解情況，跟進事件。按旅遊業界回覆，目前沒有澳門旅行團在當地。

陸委會副主委梁文傑今日主持例行記者會時表示，陸委會已派員到台中關心和了解，並通報澳門政府，若家屬要來台灣，會提供必要協助。

澳門旅遊局13日下午在官網其表示，高度關注台中市購物商場懷疑氣體爆炸事件。圖／取自澳門旅遊局官網
澳門旅遊局13日下午在官網其表示，高度關注台中市購物商場懷疑氣體爆炸事件。圖／取自澳門旅遊局官網

台中市 新光三越氣爆 梁文傑 澳門 陸委會

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