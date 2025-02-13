澳門一家7口遇台中新光三越氣爆釀2死 澳門旅遊局高度關注
台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，澳門籍遊客一家7口當時路過新光三越時受到氣爆波及，導致2死5傷。澳門旅遊局13日下午在官網其表示，高度關注台中市購物商場懷疑氣體爆炸事件。
公告指出，今（13）日接到有澳門居民傷亡的通報，據初步了解，目前有2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實。旅遊局對事件高度關注，對死者家屬致以深切慰問，現正與家屬聯繫，提供適切協助。
澳門旅遊局表示，得悉事件後，即時聯絡教育及青年發展局和旅遊業界了解情況，跟進事件。按旅遊業界回覆，目前沒有澳門旅行團在當地。
陸委會副主委梁文傑今日主持例行記者會時表示，陸委會已派員到台中關心和了解，並通報澳門政府，若家屬要來台灣，會提供必要協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言