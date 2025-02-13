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新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

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新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
新光三越今發生疑因改裝工程引起的氣爆案。圖／台中市消防局提供
新光三越今發生疑因改裝工程引起的氣爆案。圖／台中市消防局提供

台中新光三越百貨疑發生氣爆，迄今已造成4死逾20傷，欣中天然氣公司發布新聞稿指出，公司配合消防鑑識人員前往逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，也無瓦斯外漏反應，氣爆現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆與天然氣有關。

欣中天然氣公司指出，台中新光三越疑發生氣爆，部分媒體及民眾懷疑與天然氣有關，欣中公司特別提出澄清清。欣彰公司表示，公司在二月十日即應新光百貨櫃位調整及整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封閉。

另公司技術人員共同配合消防局鑑識小組赴氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，並以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯外漏反應，氣爆現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

欣中公司表示，考量大型美食商場攸關公共安全甚巨，欣中公司將在明天編組專業人員，針對台中大遠百、家樂福、三井、中友等多處大賣場實施全面安全特檢，清除潛在危安。

台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍。記者黃仲裕／攝影
欣中天然氣公司發布新聞稿指出，公司派員前往氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，也無瓦斯外漏反應，現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆與天然氣有關。圖／取自欣中網站
欣中天然氣公司發布新聞稿指出，公司派員前往氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，也無瓦斯外漏反應，現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆與天然氣有關。圖／取自欣中網站
台中新光三越今天發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越今天發生疑氣爆意外，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

台中市 新光三越氣爆

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