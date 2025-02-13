新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

台中新光三越百貨疑發生氣爆，迄今已造成4死逾20傷，欣中天然氣公司發布新聞稿指出，公司配合消防鑑識人員前往逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，也無瓦斯外漏反應，氣爆現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆與天然氣有關。

欣中天然氣公司指出，台中新光三越疑發生氣爆，部分媒體及民眾懷疑與天然氣有關，欣中公司特別提出澄清清。欣彰公司表示，公司在二月十日即應新光百貨櫃位調整及整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封閉。

另公司技術人員共同配合消防局鑑識小組赴氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，並以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯外漏反應，氣爆現場也無燃燒跡象，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關。