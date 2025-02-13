澳門一家7口遇新光三越氣爆釀2死 陸委會：提供必要協助
台中新光三越今（13日）早發生氣爆意外，澳門籍遊客一家三代7口當時要走去台中大遠百，路過新光三越時，受到氣爆波及，導致2死5傷。陸委會副主委梁文傑表示，陸委會已派員到台中關心和了解，並通報澳門政府，若家屬要來台灣，會提供必要協助。
梁文傑在例行記者會上表示，「這個案子令人感到非常不幸。」他指出，陸委會的港澳處已經派人到台中關心和了解，如果有任何需要，會積極提供必要的協助。陸委會也透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，如果家屬要來台灣，我們會提供協助。
他補充指，澳門現在沒有駐台辦事處，陸委會是透過我駐澳門辦事處，跟澳門方面聯繫。
澳門1家7口到台中旅遊，路過新光三越時遇氣爆，家族中的阿公遭爆裂物砸中當場死亡未送醫，阿嬤OHCA（到院前心肺功能停止）到院搶救不治。另外一名2歲兒童，由媽媽坐計程車直接帶到醫院急診，到醫院後插管，目前有嚴重頭部外傷跟肺部挫傷，已轉院到中國醫藥大學附設醫院。此外，還有一位叔叔是臉部擦傷。
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