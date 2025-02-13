影／新光三越施工竟未申報開罰30萬 都發局：全面封館勘驗

國內百貨龍頭台中新光三越今發生氣爆，消防局人員指出，11及12樓都有施工。都發局長李正偉說，市府未收到改裝施工申請，將依規定開罰最高30萬元，另要求全面封館，針對消防、逐層勘查各樓安全結構，直至沒有公安疑慮。

消防局了解，新光三越進行櫃位電燈工程，12樓整層施工、11樓則部分施工，兩個工班、35名工人。

外傳「挖到瓦斯管」，但消防局表示，須待火調認確認。

中市都發局長李正偉說，業者改裝施工，並未申報，依建築法規定，領有執照供公眾使用之建築物，比如電影院、百貨公司等，若未申請就私自裝修，根據建築法第95-條之一第一項，被抓到的話，業者、施工業者都會被處以6萬元以上30萬元以下之罰鍰。李正偉說，會以最高罰則開罰30萬元。