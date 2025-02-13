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台中新光三越氣爆釀死傷 桃園百貨商場明聯合稽查

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市明將對商場美食街進行專案聯合稽查，綜合檢視商場的消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。圖／桃園市消防局提供
桃園市明將對商場美食街進行專案聯合稽查，綜合檢視商場的消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。圖／桃園市消防局提供

台中新光三越發生嚴重氣爆，造成多人死傷震驚社會，百貨公司公安問題引發關注。桃園市長張善政今責請桃園市消防局、建築管理處、經濟發展局及勞動檢查處等相關單位，將於2月14日對商場美食街進行專案聯合稽查，綜合檢視商場的消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目，確保公共安全不受威脅。

桃園市消防局指出，本次專案特別針對百貨商場內人口密集的美食街區，專案稽查小組將檢查消防設施是否齊全，滅火器、消防栓、避難器具等設備是否正常運作，並要求場所加強防火管理，確保在緊急狀況下能夠迅速安全疏散。

另將針對稽核對象的建築進行通盤檢查，確保防火區劃正常、結構穩固，符合相關的建築法規要求，以求火災時能有效隔絕火勢蔓延。

今台中新光氣爆疑似施工不慎影響瓦斯管線等設施安全，稽查小組也將對稽核對象內的施工範圍及鄰近的瓦斯管線進行詳細檢查，確保施工過程能落實各項安全規範，並使鄰近瓦斯設施運行正常，無漏氣或其他潛在危險。而相關的施工行為，亦應符合建築法、消防法及職業安全衛生法等相關規範。

張善政表示，稽查是為保障市民的生命財產安全，並確保公共場所的所有設施符合消防、建築及安全規範。市府將持續加強公共場所安全監控工作，並呼籲商場及建築物業主積極配合，落實所有必要的安全措施，防範類似事故的發生。

桃園市明將對商場美食街進行專案聯合稽查，綜合檢視商場的消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。圖／桃園市消防局提供
桃園市明將對商場美食街進行專案聯合稽查，綜合檢視商場的消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。圖／桃園市消防局提供

台中市 新光三越氣爆

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