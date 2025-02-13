台中新光三越氣爆傷亡慘重 侯友宜與黃敏惠關心配合支援
台中新光三越百貨接近中午發生嚴重氣爆，現場滿目瘡痍，傳出傷亡人數4死20傷。氣爆發生，新北市長侯友宜正率市府團隊到嘉義市參訪，與市長黃敏惠及市府團隊交流，針對台中氣爆意外，侯友宜、黃敏惠第一時間，共同表達關心，有需要協助，將全力支援。
侯友宜、黃敏惠中午到嘉市立美術館參訪，接獲台中新光三越發生氣爆案件消息，黃敏惠、侯友宜第一時間立刻透過新聞單位，發表訊息表達關心，如有相關需要協助，將全力支援。
黃敏惠參加中部縣市區域治理平台，新光三越百貨台中中港店上午發生氣爆意外，該建築11、12層正在改建，疑似11層氣爆，台中市長盧秀燕原定明晚到桃園參訪台灣燈會，氣爆事件發生後，取消行程。
黃敏惠陪侯友宜參觀舊監宿舍實驗木場，體驗木作，黃敏惠寫下「木都3.0熱鬧滾滾的嘉義市」，形容嘉市發展的榮景；侯友宜留言寫下「木都3.0太棒了新舊交替，世代傳承」表達交流感想。侯友宜大讚黃敏惠讓木業傳承，修復舊監宿舍區場域，讓下一代了解木都之美。
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