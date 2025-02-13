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新光三越氣爆4死26慯 裝修業者分析可能原因並呼籲1事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越今發生疑因改裝工程引起的氣爆案。圖／台中市消防局提供
新光三越今發生疑因改裝工程引起的氣爆案。圖／台中市消防局提供

台中新光三越今發生氣爆，目前造成4死26慯慘劇，初步了解是12樓裝修工程引燃氣爆。中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫說，12樓是小吃街，常有店家更易，容易新舊管線雜陳，廠商施工前應先向百貨公司報備，由百貨公司提管理計畫，例如該關的瓦斯管路應先關閉，避免施工製造火花引燃氣爆，才能做好安全控管。

他感嘆的說，先前全聯大肚倉儲大火造成人命傷亡，也是施工過程中產生，足見事前做好安全控管，才能杜絕意外發生，避免造成人員傷亡和財產損失。

他說，按理說，12樓小吃街若使用瓦斯會有統一管線進行分配，一般都以明管為佳，避免管線因藏或包在牆裡或裝潢物裡，只要不小心打出一個洞，就會導致瓦斯漏氣；萬一又因未控管好火花、電源，就容易引起氣爆災害。

劉易鑫說，引起意外的原因很多，在施工前須有「假設工程」先模擬好電、水如何使用，又有哪些防護措施該預先做好。例如打石機用電就應單獨拉線，不能亂插電源插座造成過度負荷，因為也許3台使用尚可，超出就會走火。另像是拆除過程、工具漏電，或是工人抽菸，都可能因有火花引起氣爆。

台中市 新光三越氣爆

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