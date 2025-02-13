台中新光三越氣爆釀死傷 消防曝遇瓦斯外洩「謹記4字」自保

新光三越台中中港店上午11時30分發生氣爆意外，當時已開門營業，不少人到美食街用餐，疑似12樓美食街施工拆卸裝潢引發瓦斯氣爆釀重大傷亡，已知4人死亡、26人輕重傷；台南市消防局表示，不論在公共場所或是住家聞到瓦斯味，遇瓦斯外洩，一定要謹記「禁、關、推、離」4字自保。

台南市消防局提醒，瓦斯氣爆時有所聞，民眾不論在公共場所或是住家聞到瓦斯味，發現瓦斯可能外洩，該怎麼辦？一定要謹記「禁、關、推、離」4字應變原則：

1.禁：禁止開、關使用任何電器，不可使用電扇及抽油煙機來排除瓦斯，更不可擦火柴及使用打火機，以免產生火花，引起爆炸。 2.關：關閉所有瓦斯桶開關閥，如發現漏氣處，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，減輕漏氣程度。 3.推：輕推開窗戶讓空氣流通，速度不能太快，以避免摩擦發生火花，讓瓦斯飄散出去。 4.離：離開現場到戶外，如果瓦斯大量洩漏立即打119報案及通知瓦斯公司派人協助。

如果真的不幸遇到爆炸，無論是瓦斯氣爆或任何型態的爆炸，第一時間應當馬上趴下臥倒、背向爆炸點，雙手保護頭部，最大程度降低爆炸時所受傷害。

爆炸完後應儘快離開現場，避免二次災害；離開時儘量避開窗戶、柱子、玻璃等，儘量保持冷靜、掩住口鼻（空氣中可能瀰漫大量粉塵）、降低身體高度、快步離開。

消防局呼籲，桶裝瓦斯是民眾家庭日常生活中重要的能源來源，民眾使用時應確保瓦斯桶的擺放位置平穩，並放置在通風良好的區域；每次使用前，應仔細檢查瓦斯管線和接頭是否牢固，確保沒有漏氣現象。

消防局提醒，每次烹飪結束後，務必先將火源關閉並關閉瓦斯開關閥，方可有效避免瓦斯洩漏風險；若發現任何異常情況，應立即停止使用，並尋求專業安全技術人員協助進行維修或更換。

民眾平常應自行檢測壓力調整器、橡膠軟管是否符合國家標準；橡膠軟管是否有老化、龜裂或脫落等情形；並可使用肥皂水檢查瓦斯是否漏氣，以免意外發生。

台南市議員林依婷表示，已建議市長黃偉哲立刻指派消防局進行全台南市百貨量販賣場的消防安檢；消防局回應，去年11月起至今年2月4日，已全面針對百貨公司、賣場、量販店、超級市場等場所全面進行消防安全設備、防焰物品使用及防火管理等相關消防安全檢查工作。

經全面清查348間場所，總計合格家數347間、不合格1間，目前會持續針對不合格場加強輔導改善。