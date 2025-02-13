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台中新光三越氣爆急診湧傷患 護理師急籲民眾協助「這件事」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台中新光三越百貨發生氣爆，護師工會呼籲民眾，共同協助紓解急診負擔，非急症患者請避免前往急診。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨發生氣爆，護師工會呼籲民眾，共同協助紓解急診負擔，非急症患者請避免前往急診。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越百貨中港店今天上午發生氣爆意外，目前已釀成4死20傷，由於事故發生於中午時段，救護車運送病患受交通影響，護師工會呼籲，非急症患者請避免前往急診，也請民眾避免前往事故現場圍觀或占用救援動線，讓消防、警消與醫護人員順利執行救援任務。  

氣爆發生地點為12樓美食街，由於事件發生時百貨已開門營業，台灣護師醫療產業工會在臉書粉絲專頁發文表示，台中市消防局已啟動重大傷亡通報，並派遣多輛救護車救援，中午時段救護車運送病患受交通影響，而台中各大醫院急診室將面臨大量災難傷患湧入，醫護人力與醫療資源勢必承受極大壓力。

護師工會顧問陳玉鳳說，現在急診都處於壅塞狀況，輕微的呼吸道症狀、腸胃道症狀可以到診所就醫，把空間和寶貴的醫療資源，留給重症病人、讓救助更順暢，醫療人員有時間可以處理急重症患者。

陳玉鳳直言，民眾能幫忙做的，其實就是不要一直往急診去，不要覺得不舒服就去急診，加上現在全國急診都非常塞，人力不足也沒有辦法開床，即便有很多護理人員願意回到工作場所幫忙，人力也還是有限，未來幾天應該都是如此，畢竟這樣的狀況不曉得還會持續多久，也呼籲大眾，「請大家配合交通管制，以利救災」。 

護師工會呼籲民眾，共同協助紓解急診負擔，非急症患者請避免前往急診，可改至門診或鄰近診所就醫，如有輕症不適，可撥打1922或至鄰近診所、醫院一般門診就診，避免占用急診醫療資源，也提醒勿前往事故現場圍觀或占用救援動線，讓消防、警消與醫護人員順利執行救援任務。

護師工會呼籲：「急診醫護人員正在全力搶救氣爆傷患，讓我們共同努力，紓解醫療壓力，把最寶貴的資源留給最需要的人！」

台中市 新光三越氣爆 醫護人員

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